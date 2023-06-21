В Ростове к отопительному сезону уже подготовили 80 котельных из 169

В связи с проверкой коммуникаций без горячей воды пока остаются 132 дома. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону к отопительному сезону уже полностью подготовили 80 котельных из 169, это 40 % от плана. Также в местах проведенных работ отремонтированы теплосети, говорится на сайте городской администрации.

- На сегодняшний день специалисты «Теплокоммунэнерго» работают с 9 теплоисточниками. Объекты находятся на улицах Дранко, Самаркандской, Казахской, Чехова, 40 лет Победы, Вересаева, Коммунаров, Джапаридзе и на Рабочей площади, - сообщают власти.

Указанные котельные обеспечивают 132 дома. Проверку коммуникаций начали с 13 июня. На следующей неделе, 26 числа, ростовчанам обещают завершить работы и вернуть горячую воду. При этом по отдельным адресам подключение могут выполнить раньше срока, ориентировочно, с 23 июня.

- Подготовка котельных и теплосетей ведется по графику. Нарушений не допускается, - отмечают в администрации Ростова-на-Дону.

Добавим, всего в донской столице к холодам должны подготовить 169 постоянно действующих и сезонных котельных, а также 320 трассовых км тепловых сетей.

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