В Новочеркасске благоустройство площади и детского парка планируют завершить в 2024 году

За обновление пространств проголосовали жители города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новочеркасске планируют раньше срока благоустроить сквер перед гостиницей на проспекте Баклановском и детский парк «Казачок». Объекты должны ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщил заместитель главы администрации Вадим Марыгин.

По словам чиновника, за обновление общественных пространств в рамках национального проекта проголосовали жители города.

В сквере перед гостиницей «Новочеркасск» сейчас прокладывают коммуникации для двух будущих фонтанов. Первый - сделают с чашей воды, а второй будет «пешеходным». Мост между этими архитектурными сооружениями установят вровень с дорожками, это облегчит отдых маломобильным посетителям.

В парке «Казачок» монтируют искусственный ручей. На входной аллее собираются установить фотозоны и киоски, в центральной части - небольшой фонтан.

Еще один водоем для детей обустроят на периферии парка. В дальней части расположат павильон для кружков по интересам. На кровле этого строения создадут амфитеатр и видовую площадку. Также предполагается обустройство поляны для пикников, общественного огорода, сада декоративных деревьев и тактильной тропы здоровья.

Добавим, ход работ на объектах уже проверил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

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