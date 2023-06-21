В Ростове жители Западного пожаловались на ржавую воду из крана

Вода из крана идет ржавая Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону жители Западного пожаловались на ржавую воду из крана. Об этом они написали в группах в социально сети.

По словам ростовчан, вместо обещанной горячей воды с прошлой недели из кранов идет ржавая и еле теплая. Многие отметили, что вода может появляться и пропадать несколько раз в день, при этом аварийные службы не отвечают на звонки.

- Вся раковина стала рыжей из-за ржавой воды. Принять ванну невозможно, - поделилась одна из жительниц проспекта Коммунистического.

Такая же ситуация наблюдается и у жителей по улице 339-й Стрелковой дивизии.

- Хуже воды, наверное, не ни в одном районе города, - написала ростовчанка.

В администрации донской столицы сообщили, что ремонтные работы ведутся в усиленном режиме. Воду постепенно будут подавать в жилые дома.

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