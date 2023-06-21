За 2 удара палкой по голове полицейского жителя Ростовской области приговорили к 4 годам

Во время избиения полицейского мужчина был пьян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аксайский районный суд приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы за причинение легкого вреда здоровью полицейского, сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

Как установили в суде, в апреле 2020 года в вечернее время пьяный мужчина был на берегу реки Тузлов в станице Грушевской Аксайского района. Туда приехал участковый, чтобы посмотреть, нет ли там браконьеров. Но взамен этого столкнулся с пьяным мужчиной, который ударил ему по голове два раза палкой.

Потом медики оценили последствия ударов по голове как легкий вред здоровью.

За применение насилия в отношении представителя власти мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать он их будет в колонии общего режима. Его взяли под стражу сразу после того, как приговор суда огласили.

Отметим, что приговор суда еще не вступил в силу и его можно обжаловать.

Напомним, в Ростовской области задержали женщину, которая камнем разбила голову полицейскому. Правоохранитель прибыл утихомирить шумную компанию в одном из домов. Но хозяйка жилья настолько разошлась, что кинула в знакомого камнем, однако попала им в голову правоохранителю.

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