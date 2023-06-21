Из-за ливней 21 июня в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 20-23 метров в секунду. Фото: Дмитрий Кутепов

В среду, 21 июня, местами по Ростовской области синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом и сильным ветром. При этом такой непогоды не планируют в северных районах, сообщили в МЧС по Ростовской области.

Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение.

Отметим, что порывы ветра могут достигать 20-23 метров в секунду.

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