Вечером 21 июня в парке Левобережном Ростова-на-Дону состоится акция памяти

Акция памяти начнется в 21:30 Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 21 июня в парке Левобережном Ростова-на-Дону планируют провести памятную акцию в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Сегодня в 21:30 состоится акция памяти героям Великой Отечественной войны. Приглашаю горожан и гостей донской столицы вспомнить всех, кто вступил в схватку с нацизмом в 1941 году, и кто борется с ним сегодня, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также рассказал, что ранее в парке Левобережном состоялось мероприятие, посвященное памяти ростовчан, погибших при выполнении служебного долга в зоне СВО.

Добавим, завтра, 22 июня, в Ростове состоятся мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби. В 4 часа утра на набережной около памятника адмиралу Ушакову возложат цветы и спустят на воду траурный венок. В парке 1 Мая с 17:30 будет выступать хор ветеранов Кировского района «Лира», в 19 часов начнется спектакль «В списках не значился».

Напомним, больше 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

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