В Ростовской области экс-министра ЖКХ задержали при выходе из СИЗО

Задержание провели из-за новых подозрений
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера задержали при выходе из СИЗО. Экс-чиновника заподозрили еще в 11 эпизодах противоправной деятельности.
Предположительно, новые обвинения последовали в рамках статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
Напомним, Андрея Майера уволили с поста главы донского МинЖКХ весной 2020 года. После этого велось разбирательство по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Заявлялось о «неоправданных тратах при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону».
В марте 2023 года Кировский районный суд донской столицы вынес приговор в виде 3,5 лет колонии общего режима. Известно, что этот срок подсудимый сейчас обжалует в Ростовском областном суде.
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