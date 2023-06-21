В Ростовской области экс-министра ЖКХ задержали при выходе из СИЗО

Задержание провели из-за новых подозрений Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера задержали при выходе из СИЗО. Экс-чиновника заподозрили еще в 11 эпизодах противоправной деятельности.

Предположительно, новые обвинения последовали в рамках статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Напомним, Андрея Майера уволили с поста главы донского МинЖКХ весной 2020 года. После этого велось разбирательство по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Заявлялось о «неоправданных тратах при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону».

В марте 2023 года Кировский районный суд донской столицы вынес приговор в виде 3,5 лет колонии общего режима. Известно, что этот срок подсудимый сейчас обжалует в Ростовском областном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону экс-глава МинЖКХ региона Андрей Майер получил 3,5 года колонии

Приговор вынесли по статье «Злоупотребление полномочиями» (подробности)