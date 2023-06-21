Ростовчане экономят на цифровых сервисах более 18 тысяч рублей в год

МТС проанализировала, как использовали ростовчане сервисы подписки МТС Premium в 2022 году и первом квартале 2023 года. В топе у подписчиков Ростовской области - телеком-сервисы, развлечения и кешбэк за покупки в супермаркетах.

Самой популярной опцией подписки остаются 50 ГБ интернета и защита от спам-звонков. За счет распознавания скомпрометированных ранее номеров сервис каждый день блокирует около миллиона спам-звонков, что экономит пользователям в среднем 15 минут в день. На третьем и четвертом местах KION и МТС Music. Также в топ-5 предпочтений ростовчан вошли поездки на самокатах Urent.

За последний год количество подключений МТС Premium выросло в два с половиной раза. Причем увеличивается доля тех, кто не является абонентом МТС и пользуется подпиской. Самые активные пользователи Premium живут в Москве и области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге. Ростовская область - на 5 строчке этого рейтинга.

- В подписку входит более десяти сервисов и услуг, которые в одном пакете обходятся абоненту в разы дешевле. В год рачительный ростовчанин экономит с МТС Premium около 18 тысяч рублей. Этого достаточно, чтобы, например, позволить себе небольшой отпуск или долгожданную покупку, - прокомментировал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.