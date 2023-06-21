203,9 млн рублей через суд взыскали с бывших руководителей ростовского банка

Слушания прошли в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывших сотрудников банка из Ростова-на-Дону обязали выплатить 203,9 млн рублей. Деньги после жалобы «Агентства по страхованию вкладов» взыскал Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Ответчиками оказались руководитель финансовой организации, член дирекции и руководитель одного из филиалов. Вердикт по спору вынесли вчера, 20 июня. Средства должны поступить в пользу кредитной организации.

- Основанием для взыскания послужила выдача заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, - говорится на сайте «Агентства по страхованию вкладов».

Добавим, несколько лет назад у ростовского банка отозвали лицензию на осуществление операций в связи со снижением «размера капитала и наличием оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, которые создавали угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

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