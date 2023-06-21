В Ростове осудили мужчин, которые изготовили 16 кг наркотиков

Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вступил в силу приговор Ростовского областного суда, по которому осудили на внушительные сроки двоих мужчин, производивших наркотики в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

В суде выяснили, что нарколаборатория действовала с марта по сентябрь 2021 года. Специально для нее они купили дом в хуторе Персиановка. Там они дом оборудовали всем необходимым.

Во время обыска у мужчин изъяли 16 килограммов наркотиков, а также 320 килограммов различных веществ, которые должны были потом использоваться для производства наркотических веществ. Все произведенное потом шло на продажу.

Одного мужчину суд приговорил к 15 годам и 7 месяцам лишения свободы, другого — к 15 годам и 1 месяцу. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также у них изъяли землю и дом, в котором они производили наркотики. Отметим, что у мужчин была возможность обжаловать приговор суда, но ей они не воспользовались.

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