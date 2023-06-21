Загрязняющих веществ в Дону стало меньше

в реке поубавилось фосфат-ионов, марганца, нефтепродуктов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дону выявили меньше загрязняющих веществ. Соответствующие проверки проводятся регулярно, об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Инспекторы минприроды отслеживают сообщения и публикации о загрязнении реки Дон в социальных сетях и СМИ, – отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. – В рамках своих полномочий они собирают максимально подробную информацию о зафиксированном инциденте, передают ее в Росприроднадзор для принятия мер. При необходимости выезжают на совместное обследование территории.

Как показали лабораторные исследования, загрязняющих веществ в главной речной артерии региона стало меньше. Сравнивались данные 2021 и 2022 годов. Они показали, что в реке поубавилось фосфат-ионов, марганца, нефтепродуктов, БПК5 и взвешенных веществ.

Повышенные показатели отмечаются по ионам аммония. Но это, скорее всего, вызвано тем, что забор образцов воды происходил в период обмеления Дона. Кроме того, уровень ионов аммония, а также железа не превышает нормы.

ЧИТАЕТЕ ТАКЖЕ

«Плачевное состояние водоканалов» привело к загрязнению реки Дон в Ростовской области

Исследование провели специалисты Росприроднадзора (подробнее)