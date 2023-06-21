Суд прекратил дело в отношении экс-министра связи Ростовской области, сбившего 13-летнюю девочку

Разбирательства вели в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд прекращено уголовное дело в отношении бывшего министра связи Ростовской области Германа Лопаткина. Об этом стало известно сегодня, 21 июня.

- После возмещения потерпевшей материального ущерба и морального вреда поступили ходатайства о прекращении разбирательства в связи с примирением сторон, - говорится на сайте инстанции.

Добавим, ранее экс-чиновника подозревали по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека»).

По данным суда, подозреваемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, наехал на 13-летнюю девочку, которая шла по пешеходной зоне в районе лечебно-реабилитационного центра.

Напомним, Герман Лопаткин занимал пост министра связи региона с 2012 по 2020 год. В последнее время специалист возглавляет областную судоходную компанию.

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