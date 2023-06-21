Эксперты прогнозируют рост рынка ипотеки на частное строительство на 80% Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

По актуализированной оценке специалистов, объем рынка ипотеки на ИЖС в 2023 году превысит 250 млрд рублей, что на 80% превзойдет результат прошлого года и более чем в 8 раз – продажи рекордного по спросу 2021 г. Об этом рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в ходе «круглого стола», организованного экосистемой недвижимости «Метр квадратный».

Спрос на ИЖС в России растет ускоренными темпами, что отражается на динамике жилищного кредитования. Основным драйвером сегмента выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется более 90% кредитов на ИЖС.

При этом доля ипотеки на частные дома по-прежнему остается достаточно низкой, отметил Сергей Бабин. По оценке банка, по итогам первого полугодия она выросла на 2,4 пп и составила всего 6% от общего объема продаж, что обусловлено сохраняющимися рисками для всех участников процесса. Для физлиц сдерживающими факторами выступают недостаточная цивилизованность рынка, высокие сопутствующие расходы, а также повышенные требования банков.

- Снизить затраты профессиональных застройщиков поможет привлечение к процессу региональных властей: например, в части выделения территорий с дорогами и коммуникациями. Стимулировать активность банков на рынке ИЖС способно развитие механизма проектного финансирования. Сделать же условия кредитования понятнее для россиян может унификация льготных программ – например, сегодня получить средства по сниженной ставке на строительство дома своими силами можно только в рамках государственных программ , при этом требования к залогу по программам отличаются, - отметил Сергей Бабин.

Он добавил, что повысить прозрачность частного строительства и сделать его максимально доступным и удобным для населения также позволит дальнейшая стандартизация и цифровизация сделок купли-продажи. Еще одним инструментом может стать запуск программы финансовой и "строительной" грамотности.