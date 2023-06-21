Телебашню Ростова 22 июня окрасят в красный цвет

Подсветку башни изменят на два часа — с 21.00 до 23.00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 22 июня, в День памяти и скорби, в Ростове главную телебашню города окрасят в красный цвет, сообщили в региональном правительстве.

Также на башне будет отображаться текст #МыПомним.

Подсветку башни изменят на два часа — с 21.00 до 23.00.

Напомним, в этот же день в 4 утра на набережной реки Дон пройдет акция «День памяти и скорби». Пройдет она у памятника адмиралу Ушакову. Там, в том числе, пройдет вальс выпускников 1941 года.

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