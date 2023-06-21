В Крыму осудили пару за похищение и насилие над ребенком

Мужчина и женщина получили сроки в 12 и 8 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двум жителям Крыма, 40-летним мужчине и женщине, Верховный суд республики, вынес приговор за похищение и изнасилование несовершеннолетнего. Об этом сообщает «КП — Крым» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия и суда, сожители силой удерживали ребенка и издевались над ним.

- Двое жителей Симферополя были признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе похищении несовершеннолетнего и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, - приводит издание сообщение суда.

Оба обвиняемых получили реальные сроки. Решением Верховного суда Крыма мужчину приговорили к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима, кроме того, ему запрещено в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских учреждениях. Женщина на восемь лет отправится в колонию общего режима с запретом в течение семи лет работать с детьми.

Также осужденных суд обязал выплатить семье потерпевшего несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере миллион рублей.

Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

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