В Краснодарском крае мать 7-летней девочки, забитой отчимом ремнем, обвинили в бездействии

Девочка попала в больницу только на шестой день после избиения ремнем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае правоохранительные органы предъявили обвинение в совершении двух преступлений матери погибшей семилетней девочки. Следователи считают, что 31-летняя женщина бездействовала, пока ее сожитель избивал ребенка ремнем, а спустя неделю девочка от полученных травм скончалась. Женщину обвинили в оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань» со ссылкой на Следственное управления СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина стал избивать девочку 27 мая, находясь вместе с ее мамой на съемной квартире.

- Обвиняемая заведомо знала, что ее дочь в силу малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, не воспрепятствовала противоправным действиям своего сожителя, который нанес ремнем множественные удары в область жизненно важных органов ребенка, - прокомментировали следователи.

После побоев женщина не везла ребенка в больницу до второго июня. Но тогда было уже слишком поздно — девочка от полученных травм скончалась.

Добавим, что продолжается расследование уголовных дел в отношении 24-летнего сожителя матери погибшей семилетней девочки, который обвиняется в убийстве малолетнего. Также следователи подозревают в халатности участкового, поскольку имеют информацию от соседей об их обращениях к сотруднику правоохранительных органов с жалобами на постоянные крики.

- Он подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, - добавили в СК по региону.

Уточним, что ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК, и главе ведомства Александру Бастрыкину ранее был представлен доклад о ходе дела.

Расследование продолжается.

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