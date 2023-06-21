В муниципальной Новочеркасской службе эксплуатации назначили нового руководителя

Александр Коваленков сменил Сергея Дьяченко, который ушел на повышение. Фото: администрация Ростова.

Муниципальное бюджетное учреждение «Новочеркасская служба эксплуатации» возглавил 58-летний Александр Коваленков, до этого он в этой организации был заместителем. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В должность Коваленков вступил 20 июня. Но этом месте он сменил Сергея Дьяченко, который в конце мая перешел на должность руководителя департамента ЖКХ и благоустройства города.

Напомним, в Новочеркасске до 2026 модернизируют системы водоснабжения и водоотведения города. На это уйдет 3,5 миллиарда рублей.

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