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НовостиОбщество21 июня 2023 15:46

В Ростовской области замначальника отдела МВД подозревают в передаче миллионной взятки

В отношении правоохранителя завели уголовное дело
Лейла МИРИШОВА
В отношении правоохранителя завели уголовное дело

В отношении правоохранителя завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области замначальника отдела МВД одного из районов подозревают в передаче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

По версии следствия, правоохранитель был посредником - он передал около миллиона рублей. Сумма предназначалась для того, чтобы не привлекать несколько человек к уголовной ответственности. Однако, сотрудника МВД задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Если его вина будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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