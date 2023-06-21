В Ростовской области осудили мужчину, повредившего памятник «Боевой Славы»

Усть-Донецкий районный суд признал обвиняемого виновным. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области осудили местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре Константиновского района. Инцидент произошел 13 декабря 2022 года в Константиновском районе.

По версии следствия, в ту ночь 39-летний мужчина выпивал. Недалеко от улицы Октябрьской он обратил внимание на памятник «Боевой Славы». Местный житель оторвал у скульптуры солдата ВОВ макет автомата и забрал его с собой. Этим он причинил ущерб местной администрации на сумму 37,7 тысячи рублей.

Вскоре хуторянина нашли правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, а равно памятников, посвященных лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов».

Усть-Донецкий районный суд признал обвиняемого виновным. Ему назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ.

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