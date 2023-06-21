В Ростове троллейбусный маршрут №7 продлят до Гребного канала раньше срока

На линии задействуют пять единиц транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове раньше срока продлят троллейбусный маршрут №7. Об этом сообщили в городской администрации.

Маршрут планировали продлить до парковки Гребного канала «Дон» с 1 августа. После многочисленных обращений ростовчан власти решили ускорить темпы.

Местные жители и гости донской столицы смогут добраться к гребному каналу на троллейбусе №7 с 22 июня. Маршрут пройдет через Ворошиловский мост, стадион «Ростов-Арена», ТРК «Мегамаг» до Гребного канала. На линии задействуют пять единиц транспорта. Подробная схема движения опубликована на сайте мэрии Ростова.

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Это связано с техническими работами

(Подробности)