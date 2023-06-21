Жители Ростовской области стали чаще пользоваться кредитными сервисами в торговых точках Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Ростовской области стали активнее пользоваться кредитными сервисом в точке продаж. Так, к примеру, с помощью сервиса «Покупай со Сбером» за этот год дончане оплатили покупки на общую сумму в 151 млн рублей. Это в 2 раз превышает прошлогодние показатели.

К программе в Ростовской области подключено более 1050 торговых точек, и их число постоянно растет. Чаще всего жители региона прибегают к покупкам с отсроченной оплатой на кассах магазинов строительных материалов, техники и электроники, стоматологий, ювелирных салонов, спортивных клубов и автосалонов. Однако наибольший рост спроса пришелся на стоматологические услуги и сферу образования.

- Благодаря сервису жители региона могут не откладывать покупку, а предприятия увеличивают средний чек и объем продаж. Ежемесячно через сервис проходит более 25% от общего объема продаж, - рассказал управляющий Ростовским отделением «Сбербанка» Руслан Салимов.