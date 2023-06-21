В Ростовской области 24-летний парень ударил полицейского ножом во время задержания

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азовском районе мужчина ударил полицейского ножом. Происшествие случилось возле трассы М-4 «Дон» 20 июня, сообщили в донском управлении следственного комитета.

По версии следствия, правоохранители задерживали 24-летнего парня в ходе оперативного мероприятия. Молодой человек попытался скрыться и ударил одного из сотрудников ножом.

Раненого доставили в больницу. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

Подозреваемому убежать не удалось — его поймали другие полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

— Следователем совместно с криминалистом проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты значимые для следствия доказательства. Назначено проведение необходимых экспертиз, — прокомментировали в следственном управлении.

Задержанного допросили. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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