В Ростовской области 24-летний парень ударил полицейского ножом во время задержания

Мужчину задержали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Азовском районе мужчина ударил полицейского ножом. Происшествие случилось возле трассы М-4 «Дон» 20 июня, сообщили в донском управлении следственного комитета.
По версии следствия, правоохранители задерживали 24-летнего парня в ходе оперативного мероприятия. Молодой человек попытался скрыться и ударил одного из сотрудников ножом.
Раненого доставили в больницу. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.
Подозреваемому убежать не удалось — его поймали другие полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
— Следователем совместно с криминалистом проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты значимые для следствия доказательства. Назначено проведение необходимых экспертиз, — прокомментировали в следственном управлении.
Задержанного допросили. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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