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НовостиПроисшествия21 июня 2023 17:10

В Азове при столкновении двух иномарок пострадала 61-летняя женщина

Ей оказали разовую медицинскую помощь
Лейла МИРИШОВА
Авария произошла 20 июня около 16:30 на улице Московской.

Авария произошла 20 июня около 16:30 на улице Московской.

Фото: Сергей ГАПОН

В Азове в ДТП пострадала 61-летняя женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 20 июня около 16:30 на улице Московской.

По предварительной информации, 65-летний водитель «Шкоды Рапид» на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу «Фольксвагену Гольф», под управлением 34-летнего водителя. В результате иномарки столкнулись.

- В результате ДТП 61-летняя пассажир автомобиля «Шкода Рапид» получила телесные повреждения, ей была оказана разовая медицинская помощь и она была отпущена домой, - сообщили в ведомстве.

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