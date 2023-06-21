На Ростовскую область надвигаются ливни с градом и сильным ветром

Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду Фото: Лейла МИРИШОВА

Жителей Ростовской области предупредили о надвигающихся ливнях и штормовом ветре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, 21 июня в некоторых районах донского региона ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер до 23 метров в секунду. Однако, жителей северной части области это не коснется.

Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. По возможности стоит избежать дальних поездок.

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(Подробности)