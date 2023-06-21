В Константиновском районе женщина едва не утонула в реке Дон

Приезда медработников женщина дожидалась в автомобиле спасателей. Фото: Областная служба спасения на воде

В Константиновском районе женщина чудом выжила, упав в реку. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде.

По информации ведомства, 21 июня супружеская пара ехала домой. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо и попросила мужа остановить машину на мосту. Она вышла немного подышать и прийти в себя, а супруг парковал авто на другом берегу. Когда он вернулся женщины на мосту не было.

- Женщина перегнулась через перила, у нее закружилась голова и она упала в воду, - сообщили в пресс-службе.

Спасатели прибыли на место в считанные минуты. Однако женщина нашла в себе силы и самостоятельно вышла на берег до их приезда. Медиков женщина дожидалась в автомобиле спасателей.

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