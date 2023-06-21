На трассе в Ростовской области 27-летний парень сгорел в кабине грузовика после ДТП

В результате ДТП 26-летний водитель грузовика сгорел в кабине авто. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 27-летний водитель грузовика сгорел в кабине после аварии. ДТП случилось 21 июня около 16:30. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительной информации, 28-летний парень за рулем «Лады Ларгус» ехал по автодороге Котельниково-Песчанокопское. В районе 350-го километра он выехал на встречную полосу, по которой двигался большегруз «Рено Премиум». Избежать столкновения не удалось. От сильного удара фургон развернуло посреди дороги, а грузовик выбросило в кювет. Кабина «Рено» воспламенилась.

- В результате ДТП 26-летний водитель грузовика сгорел в кабине авто, - уточнили в ведомстве. - Другой водитель, 27-летний парень, получил травмы. Его госпитализировали.

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