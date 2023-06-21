В Азове едва не утонувший мужчина не выходил на берег, пришлось звать полицию

Мужчина заплывал за буйки и не слушал предупреждения спасателей Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Азове на городском пляже мужчину чуть не унесло течением. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде.

По информации ведомства, 21 июня днем мужчина отдыхал на городском пляже. Горожанин систематически заплывал за буйки и не обращал внимание на предупреждения спасателей. Они подплыли к нему на лодке и хотели доставить в спасательное подразделение, но вместо того, чтобы выйти из лодки на понтон, мужчина прыгнул в воду.

Его стало потоком воды стало уносить в сторону места, где сливаются две реки. Такие аквазоны особенно опасны для человека. Спасатели снова усадили молодого азовчанина в лодку и доставили на берег. Затем его передали сотрудниками правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Константиновском районе женщина едва не утонула в реке Дон

Ей стало плохо на мосту и она упала в воду

(Подробности)