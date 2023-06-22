Для тушения склада на аксайском рынке «Альтус» прибыли два пожарных поезда

Площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Для тушения склада на рынке «Альтус» в Аксайском районе направили два пожарных поезда. Спецтехника прибыла со станции Ростов-Главный в поселок Янтарный около 7:50. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Склад посуды и электронный техники на улице Малое Зеленое кольцо загорелся 22 июня около 6:30. В считанные минуты пламя охватило почти все помещение. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили 42 пожарных на 14 автоцистернах. К их прибытию полыхало около 1000 квадратных метров.

Как стало известно позже, площадь пожара увеличилась в два раза - до 2000 квадратных метров. К месту происшествия направили подкрепление. По данным на 8 часов, с пламенем борются 63 спасателя на 21 единице спецтехнике, а также пожарный поезд.

Угрозы распространения пламени нет.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На аксайском рынке «Классик» площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров

На месте ЧП работают 63 спасателя и 21 спецтехника

(Подробности)