Начальник МЧС Ростовской области исключил внешнее воздействие при возгорании на ранке в Аксайском районе

В тушении задействовано два пожарных поезда и вертолет. Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов исключил внешнее воздействие как причину пожара на складе на рынке «Альтус» в Аксайском районе.

При этом он отметил, что предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. А также, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в 6.04 в МЧС поступило сообщение о пожаре на рынке. Как оказалось, горит склад с посудой и электроникой. По состоянии на 8.00 огнем охвачено 2 тысячи квадратных метров площади склада.

В тушении задействовано 117 человек и 46 единиц техники, включая два пожарных поезда и вертолет Ми-8 МЧС России.

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