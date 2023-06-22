В Ростовской области из-за пожара на рынке «Альтус» собралась внушительная пробка

Машины стоят на улице Малое Зеленое Кольцо и на Аксайском проспекте. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 22 июня в Ростовской области, в районе рынка «Альтус», из-за пожара собрался внушительный дорожный затор. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», машины сейчас стоят на улице Малое Зеленое Кольцо и на Аксайском проспекте. Сложности с проездом наблюдаются также на Новочеркасском шоссе, улицах Западной и Янтарной. Протяженность основного затора в эти минуты составляет более 4 км.

Видно, что на Аксайском проспекте произошло ДТП, аварию также отметили недалеко от места происшествия, на проспекте Шолохова, там тоже наблюдается пробка.

Напомним, информация о возгорании на складе с посудой и электротехникой на рынке «Альтус» поступила около 6:34 утра 22 июня. К тушению привлекли уже 117 человек и 46 единиц техники. Также задействовали два пожарных поезда и вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

По последним данным, площадь пожара составляет 2 тысячи кв. метров. Предварительная причина огненного ЧП - короткое замыкание электропроводки.

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