В Ростовской области состоялся бал выпускников «Золотое созвездие Дона»

В Ростовской области в этом году школу окончили 15 тысяч выпускников. Фото: правительство области.

В Ростове 21 июня прошел бал выпускников «Золотое созвездие Дона». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Василий Голубев.

- В этом году в Ростовской области из школы в большую жизнь выходят 15 тысяч выпускников. Почти 500 из них – лучшие из лучших – приехали сегодня в донскую столицу на бал выпускников «Золотое созвездие Дона», – рассказал Василий Юрьевич.

Значительная часть выпускников продолжит образование в Ростовской области. Для этого у них есть все возможности. В регионе действует 27 вузов и 108 средних профессиональных учебных заведений.

В своем обращении губернатор поздравил вчерашних школьников, их пап и мам, а также учителей. Он пожелал ребятам удачи в определении их дальнейшего пути.

Напомним, на бал выпускников «Золотое созвездие Дона» приглашаются парни и девушки, которые отличились особыми успехами в учебе или спорте.

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