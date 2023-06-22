Площадь пожара на рынке «Альтус» в Ростовской области увеличилась до 2000 кв. метров

Огонь вспыхнул на складе с посудой и электротехникой
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Площадь пожара на территории рынка «Альтус» в Ростовской области увеличилась до 2000 квадратных метров. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.
Сейчас на месте происшествия работают 117 человек. Задействовали также 46 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России. Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.
Известно, что огонь вспыхнул на складе с посудой и электротехникой. Первая информация о возгорании в экстренные службы поступила утром около 6:34 утра 22 июня. Таким образом, борьбу с пламенем ведут уже примерно 3,5 часа.
Добавим, в районе рынка из-за пожара собралась внушительная пробка. Власти и отдел пропаганды УГИБДД предупредили водителей о том, что проезд ограничен.
- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
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