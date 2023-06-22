Из-за пожара на рынке в Аксайском районе на въезде в Ростов ограничили движение

Проезд по улице Малое Зеленое кольцо пришлось перекрыть из-за протягивания там пожарных рукавов. Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

На въезде в Ростов на проспекте Шолохова ограничили движение транспорта. Связано это с пожаром на рынке «Альтус» в Аксайском районе. Об этом сообщили в администрации Ростова.

При этом полностью перекрыли проезд по улице Малое Зеленое кольцо, которая примыкает непосредственно к рынку, сообщили в ГИБДД области. Там протянуты пожарные рукава.

Напомним, что из-за пожара большие пробки образовались на Аксайском шоссе и улице Янтарной в сторону въезда в Ростов, а также по проспекту Шолохова при выезде из донской столицы.

Отметим, что сейчас площадь пожара составляет 2000 кв метров. В тушении задействовано, в том числе, два поезда и вертолет. По предварительным данным МЧС, возгорание на складе посуды и бытовой техники произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Начальник МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов исключил внешнее воздействие при возникновении пожара.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

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