Пожарные поезда привлекли к тушению пламени на складе рынка «Альтус» под Ростовом

Первый пожарный поезд к тушению привлекли рано утром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской обалсти к тушению пожара на рынке «Альтус» привлекли вертолет Ми-8 и два пожарных поезда, один из которых отправили к месту происшествия рано утром. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов.

Напомним, возгорание зафиксировали около 6:34 утра 22 июня в Аксайском районе на территории поселка Янтарный.

Сначала пресс-служба МЧС сообщила о том, что огонь прошел 1000 кв. метров. Около 7:50 к месту происшествия направили первый пожарный поезд.

После этого площадь горения увеличилась до 2000 кв. метров. К 9:50 пламя смогли локализовать. В эти минуты экстренные службы продолжают работу. Задействовано 117 человек и 46 единиц техники. Проезд для транспорта ограничен, собрался дорожный затор.

Проверку по факту случившегося начала прокуратура Ростовской области.

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