В Ростовской области зажглись «Огненные картины войны»

Фото: пресс-служба «Единой России».

Вечером 21 июня в двух Городах воинской славы Ростовской области состоялась патриотическая акция «Огненные картины войны». Акция проходит на Дону уже в третий раз – ее инициатором выступает «Единая Россия».

В сквере им. Фрунзе в Ростове-на-Дону собрались депутаты донского парламента и городской думы, активисты «Единой России» и МГЕР, «Волонтеры Победы», жители донской столицы. Они увидели, как из тысяч горящих свечей создается картина тему Великой Отечественной войны.

- В истории нашего Отечества есть много памятных дат. Но, пожалуй, день 22 июня является самой печальной датой для нашей Родины. Именно в этот день для сотен миллионов жителей нашей большой страны разделилась на «до» и «после» войны. Четыре года страданий и лишений. Но мужество наших солдат, офицеров и генералов позволило преодолеть все тяготы войны и победить. И мы с вами должны хранить благодарную память нашим предкам, должны уважать и помнить нашу историю и, самое главное – подвиг нашего многонационального народа в годы Великой Отечественной войны, - отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

С приветственным словом к участникам и гостям акции также обратилась руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в регионе Татьяна Карасева. «Сегодня мы вспоминаем тех, кто более 80 лет назад встал на защиту нашей Родины. Как и тогда, сейчас тысячи наших ребят выполняют свой гражданский долг в зоне специальной военной операции. И мы верим, что скоро они вернутся домой».

В этом году участники акции выложили изображение памятника танкистам, освобождавшим Ростов-на-Дону в 1943 году. Памятник расположен на Гвардейской площади и представляет собой настоящий танк Т-34.

Создание картины сопровождалось концертной программой – для ростовчан звучали песни военных лет в исполнении творческого коллектива «Успех» под руководством Аси Компаниец, а также студенческих коллективов донских вузов.

- Эта акция проводится, прежде всего, для молодых людей. Ведь сегодня они уже редко могут услышать рассказы очевидцев – ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. Но нам важно, чтобы те события были запечатлены в их сознании. И такие акции, проводимые в рамках партийного проекта «Историческая память», дают нам возможность в доступной и красочной форме напомнить молодым людям, что происходило более 80 лет назад, - подчеркнул Александр Ищенко.

Солидарную позицию выразил заместитель председателя комитета донского парламента по строительству Сергей Ковалев: «Для молодежи это очень важно – знать свою историю. Подобные мероприятия позволяют нам задуматься о том, через что пришлось пройти нашим дедам и прадедам, какой ценой они одержали победу в той страшной войне. И память о тех событиях сегодня объединяет всех жителей нашей страны».

В донской столице акция завершилась возложением цветов к вечному огню мемориального комплекса «Павшим воинам». А в Таганроге в рамках акции из свечей изобразили Петрушинскую «Балку смерти», в которой во время оккупации города были расстреляны тысячи мирных жителей.

Добавим, патриотическая акция «Единой России» «Огненные картины войны» ежегодно проводится в Городах-героях и Городах воинской славы, а также в других населенных пунктах России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.