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НовостиОбщество22 июня 2023 8:15

В День памяти и скорби сотни ростовчан возложили цветы на набережной в 4 часа утра

Жители города провели акцию «Свеча памяти»
Татьяна ТИХОНОВА
Сотни ростовчан приняли участие в акции "Свеча памяти". Фото: пресс-служба администрации Ростова

Сотни ростовчан приняли участие в акции "Свеча памяти". Фото: пресс-служба администрации Ростова

Сотни жителей Ростова в четверг, 22 июня, собрались на городской набережной в четыре часа утра, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. В рамках ежегодной акции «Свеча памяти» на набережной Дона, у памятника «Пограничникам всех поколений», дончане возложили цветы и зажгли свечи в честь защитников Отечества, отдавших жизни в борьбе с фашистскими захватчиками ради будущего родной страны.

- Именно пограничники первыми встречали врага на границе. Наш священный долг и обязанность помнить, передавать память о бессмертном подвиге, совершенном советским народом в Великой Отечественной войне, молодому поколению наших земляков, - сказал собравшимся официальный представитель Пограничного управления ФСБ по Ростовской области Владимир Евтюков.

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