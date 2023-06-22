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НовостиОбщество22 июня 2023 9:30

Прокуратура заставила чиновников в Родионово-Несветайском районе отремонтировать дорогу

Теперь ямы и выбоины остались в прошлом
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Чтобы отремонтировали дорогу, прокуратура направила исковое заявление в суд.

Чтобы отремонтировали дорогу, прокуратура направила исковое заявление в суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура заставила представителей власти в Родионово-Несветайском районе Ростовской области организовать ремонт дороги. До вмешательства со стороны ямы и выбоины не устраняли. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

– Установлено, что покрытие проезжей части на улице Мостовой слободы Родионово-Несветайской не соответствовало установленным требованиям, имело ямы и выбоины, – пояснили в надзорном органе. – Это создавало опасность дорожно-транспортных происшествий, угрожало жизни и здоровью водителей и пешеходов. При этом чиновники бездействовали.

А вот прокуратурой соответствующие меры реагирования в отношении органа местного самоуправления приняты были. В частности, было направлено исковое заявление в суд.

В суде требование прокуратуры удовлетворили. Сегодня дорога уже отремонтирована.

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