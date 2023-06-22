В День памяти и скорби жители Ростова-на-Дону возложили цветы в сквере имени Фрунзе

Состоялась минута молчания, маршем прошла рота почетного караула Фото: Николай Александров

В сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону почтили память погибших участников Великой Отечественной войны. Состоялась минута молчания, под музыку военного оркестра маршем прошла рота почетного караула. Об этом утром 22 июня в Telegram рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Вместе с губернатором Василием Голубевым поклонились памяти павших участников Великой Отечественной войны, - написал глава администрации Ростова-на-Дону.

Алексей Логвиненко добавил, что сегодня сотни жителей донской столицы приняли участие в еще одной акции памяти. В 4 часа утра на городской набережной возложили цветы и спустили на реку Дон траурный венок.

Вечером 22 июня в парке 1 Мая Ростова-на-Дону также проведут хоровой концерт и спектакль. Эти мероприятия будут посвящены Дню памяти и скорби. На концерт приглашают в 17:30, постановка начнется в 19 часов.

Напомним, больше 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

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Мероприятие состоялось утром на городской набережной (подробности)