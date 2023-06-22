Выпускница РостГМУ стала лауреатом премии посла Китая, предложив метод предотвращения диабета

Разработка ученых РостГМУ позволяет выявить скрытый диабет, а также узнать многое другое об этой коварной болезни. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Выпускница аспирантуры РостГМУ Мария Коновальчик стала лауреатом премии посла Китая. Мария работает над темой раннего выявления и профилактики диабета. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Свои исследования молодой ученый вела на кафедре общей и клинической биохимии №1 РостГМУ. Она сделала заявку на молодежную премию в области науки и техники «Надежда России». Там работу оценили как перспективную, и комитет выдвинул ее на соискание «Премии посла Китая».

Сейчас разработка ученых РостГМУ запатентована. Она позволяет выявить скрытый диабет, а также узнать многое другое об этой коварной болезни.

– В мире есть расы, имеющие в молодом возрасте довольно низкий уровень инсулина, но при этом они не больны диабетом, – рассказала Мария Коновальчик. – Значит, организм имеет и другие альтернативные пути механизмов утилизации глюкозы. Результаты моего исследования могут помочь путем мягкой коррекции предотвратить диабет.

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