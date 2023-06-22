Билайн улучшил сеть, и дает советы как сделать пляжные фото еще лучше

Фото: freepik.com

Через сеть билайна на семи морских пляжах Юга, Северо-Запада и Востока страны за пиковый месяц прошел трафик равный более 130 миллионов фотографий. В рейтинге самых «трафиковых» мест победил Владивосток. Если перевести использованный объем гигабайт в изображения, то получится примерно 51 млн фотографий. Неожиданно, но в Сочи самым активным месяцем с точки зрения передачи данных в сети билайн стал декабрь! Здесь, прогуливаясь по Олимпийской набережной и гуляя в Сочи-Парке, абоненты билайн использовали трафик равный почти 30 миллионам фотографий. Для комфортного онлайн серфинга и быстрого постинга билайн ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае, а также построил новую базовую станцию возле Сочи-Парка. Теперь клиенты смогут отправлять и принимать еще больше фото и видео даже в высокий сезон без потери скорости мобильного интернета.

Читайте о секретных местах для фото в Геленджике, Анапе, Светлогорске, Санкт-Петербурге, Петропавловск-Камчатском, а еще о рекордах трафика и хитростях, которые помогут сделать вам незабываемые фото в материале по ссылке

Реклама. www.beeline.ru