В Ростовской области повара будут судить после массового отравления школьников

Из-за несоблюдения санитарных норм пострадали 29 ребят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в суд передали материалы уголовного дела о массовом отравлении учащихся школы № 2 Тарасовского района. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры региона.

Перед законом по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») ответит старший повар столовой образовательного учреждения. Известно, что специалист уже полностью признала свою вину.

По данным следствия, в январе 2023 года из-за несоблюдения санитарных норм и личной гигиены сотрудников пищеблока пострадали 29 ребят. Дети попали к медикам с воспалением желудка и кишечника. Ранее сообщалось, что плохо себя чувствовали школьники в возрасте от 7 до 15 лет.

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