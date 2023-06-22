Ростовчане начали больше следить за спортом

Фото: МегаФон

Жители Дона стали чаще смотреть ТВ-программы с мобильных устройств. По сравнению с началом года рост интернет-трафика на сайты цифровых каналов составил 24%, а за два последних года потребление выросло в 1,5 раза. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные с 20 интернет-ресурсов ТВ-каналов.

Активнее всего жители Ростовской области стали наблюдать за спортом. Объем данных, расходуемый для просмотра видео на сайте «Матч ТВ», увеличился в 6,6 раза к показателям прошлого года и в 3,5 раза по сравнению с началом 2023 года.

На втором месте находятся информационно-аналитические программы, фильмы и сериалы на телеканале «НТВ». Динамика составила 2,9 раза к прошлому году. Замыкает тройку развлекательный сайт «СТС». Он стал самым просматриваемым – в мае абоненты расходовали интернета в 7 раз больше, чем в среднем на других каналах этой категории.

Чаще всего к телепросмотрам абоненты подключаются по четвергам. Трафик в этот день на 30% превышает среднесуточные показатели.

- Летом абоненты, конечно, стараются больше времени проводить на природе. Но при этом не обязательно отказываться от просмотра любимых телепередач. Развитая инфраструктура беспроводной связи это позволяет. В 1 квартале 2023 года мы подтвердили лидерство по качеству мобильного интернета в регионе. По результатам независимого исследования компании Ookla медианная скорость МегаФона превысила 29 Мбит/сек, – рассказал Алексей Барков, директор оператора в Ростовской области.

При этом абоненты не отказались и от контента любимых блогеров, трафик Rutube в мае вырос в 4 раза. А вот YouTube не показывает особой динамики. Самый высокий расход трафика в 2023 году на канале у ростовских абонентов был в январе. После этого показатель снизился на 38% и сейчас держится на одном уровне.