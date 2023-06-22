Губернатор Ростовской области предложил увеличить выплаты приемным родителям

Дополнительная выплата может составить 3624 рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Заксобрании Ростовской области рассмотрят возможность увеличения вознаграждения для приемных родителей, которые воспитывают детей и малышей-инвалидов в возрасте до 3 лет. С этим предложением ранее выступил губернатор Василий Голубев.

Если инициативу главы региона поддержат, дополнительную ежемесячную выплату утвердят в размере 3624 рублей за каждого ребенка. Сейчас пособие минимально и составляет 50 рублей.

Изменения могут вступить в силу с 1 января 2023 года. Также предполагается ежегодная индексация отчислений.

Напомним, меры соцподдержки детей в приемных семьях до этого были установлены областным законом от 22 октября 2005 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область сохранила статус приграничной территории

Такое решение приняли из соображений безопасности и для ускоренного получения преференций (подробности)