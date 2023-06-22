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НовостиОбщество22 июня 2023 11:11

Губернатор Ростовской области предложил увеличить выплаты приемным родителям

Речь идет о ежемесячных премиях за воспитание детей
Ангелина СКИБА
Дополнительная выплата может составить 3624 рубля

Дополнительная выплата может составить 3624 рубля

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Заксобрании Ростовской области рассмотрят возможность увеличения вознаграждения для приемных родителей, которые воспитывают детей и малышей-инвалидов в возрасте до 3 лет. С этим предложением ранее выступил губернатор Василий Голубев.

Если инициативу главы региона поддержат, дополнительную ежемесячную выплату утвердят в размере 3624 рублей за каждого ребенка. Сейчас пособие минимально и составляет 50 рублей.

Изменения могут вступить в силу с 1 января 2023 года. Также предполагается ежегодная индексация отчислений.

Напомним, меры соцподдержки детей в приемных семьях до этого были установлены областным законом от 22 октября 2005 года.

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