На Новочеркасском электровозостроительном заводе отметили День изобретателя и рационализатора

Начальник отдела анализа эксплуатационной надежности Дмитрий Ташлыков (на фото в центре) разработал справочник по электровозам серии «Ермак». Фото: Диана Гусева

Работники Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») встречают всероссийский праздник – День изобретателя и рационализатора – с высокими показателями. За январь-июнь 2023 года было подано 9 рационализаторских предложения (РП), внедрено 4, в том числе и из ранее поданных. Экономический эффект от использования РП с начала года составил более 7,5 млн руб.

Творческая активность заводчан способствует постоянному совершенствованию и оптимизации производственных процессов и оказывает влияние на формировании себестоимости продукции. Результаты работы заводских рационализаторов позволяют экономить сырье и материалы, снижать трудозатраты, эффективнее использовать энергоресурсы.

Так, работниками электровозосборочного цеха внедрено «Изменение монтажа проводов в кузове локомотивов семейства «Ермак». Благодаря этому был исключен ряд скоб и снижена норма расхода провода.

Дмитрий Ташлыков, начальник отдела анализа эксплуатационной надежности, разработал электронный справочник по локомотивам семейства «Ермак» разной составности, что позволяет значительно экономить время.

На личном счету Дмитрия Чухно, начальника участка тележного цеха, 3 поданных рацпредложения, 2 из которых внедрены в производство с экономическим эффектом более 0,8 млн рублей. Его предложения направлены на улучшение конструкции и технологии изготовления электровозов. Результат - экономия материала и снижение трудоемкости при производстве серийной продукции.

Еще одной частью новаторской деятельности являются предложения по улучшению (ППУ). Если рацпредложения подают, как правило, руководители и специалисты, то для рабочих основных цехов более актуальны ППУ. Эти предложения предельно просты в реализации, но в общем итоге серьезно улучшают производственный процесс. С начала этого года подано 379 предложений по улучшениям.

Высокому уровню эффективности рационализаторской работы на предприятии способствует постоянное внимание и поддержка, оказываемые новаторскому движению руководством завода.