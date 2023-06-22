В Ростовской области пройдет день льготной стерилизации животных

В день акции стерилизация четвероногих обходится их хозяевам на треть дешевле. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области 29 июня пройдет день льготной стерилизации собак и кошек. В акции участвуют только государственные ветеринарные лечебницы. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

– В соответствии с положениями законодательства, владельцы животных должны принимать меры по недопущению нежелательного потомства, то есть стерилизовть и кастрировать четвероногих, не имеющих племенной ценности. В этом случае невостребованных щенков и котят не станет больше, – уточнил замначальника управления ветеринарии Дмитрий Кутовой.

Акция проходит регулярно. Ее проводят в последний четверг каждого месяца. В этот день стерилизация четвероногих обходится их хозяевам на треть дешевле.

Ветврачи просят клиентов заранее информировать о посещении, так как желающих провести операцию на льготных условиях всегда оказывается много.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ростова купила двухэтажный дом, чтобы поселить там 50 своих кошек

Женщина решила помогать всем брошенным животным после смерти одного из любимых питомцев (подробнее)