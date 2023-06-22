Ушла из жизни невестка депутата Госдумы от Ростовской области Ларисы Тутовой

Жители Дона выражают соболезнования семье депутата Ларисы Тутовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 22 июня, депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова сообщила в социальной сети о смерти своей невестки Марии.

- Когда погиб муж, я думала, что самое страшное случилось! Но пришла новая беда, оказалось, что терять детей еще больнее. Машенька за свою яркую короткую жизнь так много успела. Боролась отчаянно с этой страшной болезнью, работала до самого последнего момента сознания. Думала обо всех, кто был дорог. Любила жизнь. Семью. Сделала счастливым моего сына. Подарила мне замечательного внука. Была примером мужества и стойкости, - написала Лариса Тутова.

Депутат добавила, что супруга ее сына будет жить в тех, кому протянула руку помощи, а также навсегда останется в сердцах родных и близких.

Под опубликованным постом интернет-пользователи уже оставили большое количество сообщений с соболезнованиями.

Напомним, в 2021 году Лариса Тутова потеряла мужа. Он погиб в дорожной аварии на трассе Котельниково - Песчанокопское.

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