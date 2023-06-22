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НовостиОбщество22 июня 2023 13:17

Ушла из жизни невестка депутата Госдумы от Ростовской области Ларисы Тутовой

Девушка скончалась после серьезной болезни
Ангелина СКИБА
Жители Дона выражают соболезнования семье депутата Ларисы Тутовой

Жители Дона выражают соболезнования семье депутата Ларисы Тутовой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 22 июня, депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова сообщила в социальной сети о смерти своей невестки Марии.

- Когда погиб муж, я думала, что самое страшное случилось! Но пришла новая беда, оказалось, что терять детей еще больнее. Машенька за свою яркую короткую жизнь так много успела. Боролась отчаянно с этой страшной болезнью, работала до самого последнего момента сознания. Думала обо всех, кто был дорог. Любила жизнь. Семью. Сделала счастливым моего сына. Подарила мне замечательного внука. Была примером мужества и стойкости, - написала Лариса Тутова.

Депутат добавила, что супруга ее сына будет жить в тех, кому протянула руку помощи, а также навсегда останется в сердцах родных и близких.

Под опубликованным постом интернет-пользователи уже оставили большое количество сообщений с соболезнованиями.

Напомним, в 2021 году Лариса Тутова потеряла мужа. Он погиб в дорожной аварии на трассе Котельниково - Песчанокопское.

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