Камень памяти открыли на кладбище летчиков в Батайске

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

В День памяти и скорби в Батайске, на кладбище летчиков в Авиагородке, был открыт Камень памяти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На камне увековечены 42 фамилии участника Великой Отечественной войны. При этом 33 защитника считались пропавшими без вести. Но благодаря усилиям и неустанной работе поисковых отрядов удалось разыскать и опознать найденные на полях сражений останки бойцов и увековечить память о них.

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

- Сегодняшнее мероприятие - это не просто дань памяти погибшим, а еще и урок мужества для молодежи. Наш долг и долг будущих поколений - хранить память о великом подвиге советского солдата, - обратился к присутствующим на открытии Камня памяти глава администрации города Батайска Роман Волошин.

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

Для того, чтобы на камне появились имена и подвиг бойцов больше не был безымянным, усилия приложили многие батайчане. Так, в работе по поиску погибших во время Великой Отечественной войны, восстановлению и содержанию воинских захоронений в Авиагородке были задействованы группы поисковиков «Красный комиссар» и «Южный плацдарм», Совет ветеранов города Батайска, Городской музей истории, волонтеры и юнармейцы, а также директор группы компаний «Специализированный застройщик Твой Дом» Владимир Дорошенко.