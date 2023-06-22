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НовостиОбщество22 июня 2023 14:13

В Волгодонске полицейские задержали мужчину, который пытался распространить 20 пакетиков с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Общий вес наркотиков составил 16,38 грамма. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Общий вес наркотиков составил 16,38 грамма. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело по факту покушения на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств возбуждено в отношении 19-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России «Волгодонское».

По версии следствия, мужчина собирался распространить наркотики с помощью закладок. Во время досмотра полицейские нашли у подозреваемого телефон. В нем были отмечены координаты участков города, которые позже и обследовали оперативники. На одной из площадок они обнаружили сверток с 20-ю пакетиками неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это были наркотики, а их общий вес составил 16,38 грамма.

Известно, что ранее мужчина был судим за кражу. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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