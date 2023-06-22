В Волгодонске полицейские задержали мужчину, который пытался распространить 20 пакетиков с наркотиками

Общий вес наркотиков составил 16,38 грамма. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело по факту покушения на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств возбуждено в отношении 19-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России «Волгодонское».

По версии следствия, мужчина собирался распространить наркотики с помощью закладок. Во время досмотра полицейские нашли у подозреваемого телефон. В нем были отмечены координаты участков города, которые позже и обследовали оперативники. На одной из площадок они обнаружили сверток с 20-ю пакетиками неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это были наркотики, а их общий вес составил 16,38 грамма.

Известно, что ранее мужчина был судим за кражу. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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