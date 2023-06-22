В Ростове сотрудница страховой не вышла на работу после того, как присвоила деньги компании

Сотрудница страховой присвоила себе деньги фирмы и перестала отвечать на звонки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчанка предстала перед судом за то, что провернула финансовую аферу в компании, в которой работала. Как рассказал «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 32-летняя женщина трудилась в страховой. Она отвечала за автострахование.

Ростовчанка умудрилась заключить около 40 договоров на общую сумму 247 тысяч рублей. Но деньги на счет фирмы не внесла, а присвоили себе.

А после просто не вышла на работу. Как позже расскажут в суде сотрудники организации, они пытались дозвониться до коллеги, но тщетно. Та не отвечала на звонки. Тогда представители компании написали заявление в правоохранительные органы региона.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», - прокомментировала старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова.

Дело уже рассмотрел суд. По словам Екатерины Козловой, женщину признали виновной. Ростовчанку приговорили к двумстам часам исправительных работ.

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