Жители Ростова-на-Дону присоединились к всероссийской акции «Минута молчания»

22 июня в России - в День памяти и скорби Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 июня, в День памяти и скорби, Ростов-на-Дону присоединился к всероссийской акции «Минута молчания». В 12 часов 15 минут жители города почтили память героев Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях рассказала пресс-секретарь администрации Мария Петрова.

Участие в акции приняли тысячи человек, в том числе малыши в детсадах, школьники, студенты, юнармейцы, ветераны, представители национально-культурных обществ, казаки, работники сферы здравоохранения, торговли, общепита и промышленности. Работа предприятий, где позволил технологический цикл, была приостановлена на 60 секунд.

- Сегодня ростовчане вспоминали о подвигах дедов и прадедов, тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу. Для каждого участие во всероссийской акции было значимо, поскольку символизировало дань памяти героям Великой Отечественной войны, - написала в VK Мария Петрова.

К слову, сегодня же в Ростове-на-Дону состоялись еще две акции, посвященные Дню памяти и скорби. Сначала в 4 часа утра на городской набережной возложили цветы и спустили на воду траурный венок. После этого гвоздики к Вечному огню возложили в сквере имени Фрунзе. Там же торжественным маршем прошли оркестр ЮВО и рота почетного караула.

Вечером всех желающих приглашают в парк 1 Мая. С 17:30 часов для посетителей будет выступать хор ветеранов Кировского района «Лира», а в 19 часов начнется спектакль «В списках не значился» по произведению Бориса Васильева.

Напомним, больше 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

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